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ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
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Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
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«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
25 284
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А что в кино? «Жига. На полной скорости», «Походу любовь» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Жига. На полной скорости» — спортивная экшен-драма о дрифтерах и главном дрифтовом автомобиле молодежи 21-го века.

«Походу любовь» — романтическая комедия о приключениях молодых людей в Санкт-Петербурге.

«Часы для Веры» — мелодрама о переплетении прошлого и настоящего. Главная героиня находит женские часы времен Великой Отечественной войны, и ее жизнь меняется.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».