А что в кино? «Жига. На полной скорости», «Походу любовь» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Жига. На полной скорости» — спортивная экшен-драма о дрифтерах и главном дрифтовом автомобиле молодежи 21-го века.
«Походу любовь» — романтическая комедия о приключениях молодых людей в Санкт-Петербурге.
«Часы для Веры» — мелодрама о переплетении прошлого и настоящего. Главная героиня находит женские часы времен Великой Отечественной войны, и ее жизнь меняется.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».