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Походу любовь

Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами, и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в Северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом-музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.

Режиссёр
Яна Климова-Юсупова
Актёры
Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Горошко, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар Халилов
Премьера
2025-03-27 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Романтика

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