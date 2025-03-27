Походу любовь

Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами, и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в Северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом-музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.
- Режиссёр
- Яна Климова-Юсупова
- Актёры
- Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Горошко, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар Халилов
- Премьера
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2025-03-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Романтика