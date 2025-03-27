Часы для Веры

Поездка на место строительства загородного дома оборачивается для Веры необычной находкой в виде женских часов времен Великой Отечественной войны. Надпись на обороте гласит: «Вере Комаровской от папы».
- Режиссёр
- Максим Горяинов
- Актёры
- Евгения Суровая, Максим Горяинов, Тимур Муллин, Альбина Риферт, Евгений Точилов, Мария Долганева, Сергей Оленберг, Виталийс Семеновс, Николай Михалевский, Егор Уланов, Виталий Романов, Роман Винс, Полина Романова, Кирилл Соколовский
- Продолж.
- 78 мин.
- Премьера
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2025-03-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Мелодрама