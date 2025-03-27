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Часы для Веры

Поездка на место строительства загородного дома оборачивается для Веры необычной находкой в виде женских часов времен Великой Отечественной войны. Надпись на обороте гласит: «Вере Комаровской от папы».

Режиссёр
Максим Горяинов
Актёры
Евгения Суровая, Максим Горяинов, Тимур Муллин, Альбина Риферт, Евгений Точилов, Мария Долганева, Сергей Оленберг, Виталийс Семеновс, Николай Михалевский, Егор Уланов, Виталий Романов, Роман Винс, Полина Романова, Кирилл Соколовский
Продолж.
78 мин.
Премьера
2025-03-27 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мелодрама

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