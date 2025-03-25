В Рязани в 2025 году отремонтируют еще восемь участков дорог

Ремонт запланирован на следующих участках и улицах: Касимовское шоссе (от Грибоедова до дома 32 с8 по Касимовскому шоссе);дорога к новому ФОКу в поселке Керамзавода (участок ул. Керамзавода — от дома 26 до дома 33, участок по Мирной улице — от улицы Керамзавода до улицы Роща, участок по улице Роща — от Мирной улицы до дома 1 по улице Роща);улица Советской Армии (от дома 2 по улице Советской Армии до улицы Новоселов);улица Чайкиной (от улицы Халтурина до Старообрядческого проезда);капитальный ремонт дороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до д. 4 в пос. Элеватор;улица Толстого (от дома № 4 до дома № 14);улица Призаводская;улица Садовая (поселок Недостоево).

В 2025 году в Рязани запланирован ремонт восьми участков дорог на общую сумму более 190 млн рублей. Об этом во вторник, 25 марта, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ремонт запланирован на следующих участках и улицах:

Касимовское шоссе (от Грибоедова до дома 32 с8 по Касимовскому шоссе);

дорога к новому ФОКу в поселке Керамзавода (участок ул. Керамзавода — от дома 26 до дома 33, участок по Мирной улице — от улицы Керамзавода до улицы Роща, участок по улице Роща — от Мирной улицы до дома 1 по улице Роща);

улица Советской Армии (от дома 2 по улице Советской Армии до улицы Новоселов);

улица Чайкиной (от улицы Халтурина до Старообрядческого проезда);

капитальный ремонт дороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до д. 4 в пос. Элеватор;

улица Толстого (от дома № 4 до дома № 14);

улица Призаводская;

улица Садовая (поселок Недостоево).

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ранее прошли отбор 13 участков дорог. По ним состоялись конкурсные процедуры, определены подрядчики, идет заключение муниципальных контрактов. Планируется, что к активной фазе работ приступят в начале апреля.

Также более 50 млн рублей региональных субсидий планируют направить на ремонт картами. Это следующие участки:

дорога от улицы Связи д. № 22 до улицы Новоселковской д. № 8;

улица Быстрецкая — от Солотчинского шоссе до дома 24 по Быстрецкой улице;

Московский заулок.

Ранее стало известно, что в Рязани в 2025 году отремонтируют 13 улиц.