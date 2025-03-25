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В Рязани в 2025 году отремонтируют еще восемь участков дорог
Ремонт запланирован на следующих участках и улицах: Касимовское шоссе (от Грибоедова до дома 32 с8 по Касимовскому шоссе);дорога к новому ФОКу в поселке Керамзавода (участок ул. Керамзавода — от дома 26 до дома 33, участок по Мирной улице — от улицы Керамзавода до улицы Роща, участок по улице Роща — от Мирной улицы до дома 1 по улице Роща);улица Советской Армии (от дома 2 по улице Советской Армии до улицы Новоселов);улица Чайкиной (от улицы Халтурина до Старообрядческого проезда);капитальный ремонт дороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до д. 4 в пос. Элеватор;улица Толстого (от дома № 4 до дома № 14);улица Призаводская;улица Садовая (поселок Недостоево).

В 2025 году в Рязани запланирован ремонт восьми участков дорог на общую сумму более 190 млн рублей. Об этом во вторник, 25 марта, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ремонт запланирован на следующих участках и улицах:

  • Касимовское шоссе (от Грибоедова до дома 32 с8 по Касимовскому шоссе);
  • дорога к новому ФОКу в поселке Керамзавода (участок ул. Керамзавода — от дома 26 до дома 33, участок по Мирной улице — от улицы Керамзавода до улицы Роща, участок по улице Роща — от Мирной улицы до дома 1 по улице Роща);
  • улица Советской Армии (от дома 2 по улице Советской Армии до улицы Новоселов);
  • улица Чайкиной (от улицы Халтурина до Старообрядческого проезда);
  • капитальный ремонт дороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до д. 4 в пос. Элеватор;
  • улица Толстого (от дома № 4 до дома № 14);
  • улица Призаводская;
  • улица Садовая (поселок Недостоево).

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ранее прошли отбор 13 участков дорог. По ним состоялись конкурсные процедуры, определены подрядчики, идет заключение муниципальных контрактов. Планируется, что к активной фазе работ приступят в начале апреля.

Также более 50 млн рублей региональных субсидий планируют направить на ремонт картами. Это следующие участки:

  • дорога от улицы Связи д. № 22 до улицы Новоселковской д. № 8;
  • улица Быстрецкая — от Солотчинского шоссе до дома 24 по Быстрецкой улице;
  • Московский заулок.

Ранее стало известно, что в Рязани в 2025 году отремонтируют 13 улиц.