В Рязани в 2025 году отремонтируют 13 улиц
Дороги отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В Рязани 2025 году капитально отремонтируют 13 улиц. Об этом на заседании регионального правительства мэр города Виталий Артемов.
Как рассказал Артемов, отремонтируют следующие городские дороги:
- улица Костычева;
- улица Павлова (От Первомайского проспекта до улицы Кудрявцевой);
- улица Октябрьская;
- путепровод на Первомайском проспекте (правая сторона в сторону площади Ленина);
- улица Красноярская;
- улица Великанова;
- улица Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина);
- улица Тепличная;
- улица Фрунзе;
- улица Юбилейная;
- улица Гагарина;
- улица Мусорского.
Мэр сообщил, что контракты заключат к апрелю, чтобы в мае начать работы.
Кроме того, на заседании рассказали, что улицу Введенскую отремонтируют картами.