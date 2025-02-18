В Рязани в 2025 году отремонтируют 13 улиц

Дороги отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В Рязани 2025 году капитально отремонтируют 13 улиц. Об этом на заседании регионального правительства мэр города Виталий Артемов.

Как рассказал Артемов, отремонтируют следующие городские дороги:

улица Костычева;

улица Павлова (От Первомайского проспекта до улицы Кудрявцевой);

улица Октябрьская;

путепровод на Первомайском проспекте (правая сторона в сторону площади Ленина);

улица Красноярская;

улица Великанова;

улица Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина);

улица Тепличная;

улица Фрунзе;

улица Юбилейная;

улица Гагарина;

улица Мусорского.

Мэр сообщил, что контракты заключат к апрелю, чтобы в мае начать работы.

Кроме того, на заседании рассказали, что улицу Введенскую отремонтируют картами.