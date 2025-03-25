ТАСС: российские военные выбивают ВСУ у погранперехода в Курской области
Напомним, ранее украинская армия нанесла удар по освобожденной Судже. Командир спецназа «Ахмат» заявлял, что осталось освободить пять населенных пунктов в регионе.
Российские военные выбивают ВСУ у погранперехода «Суджа» в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовх структурах.
Напомним, ранее украинская армия нанесла удар по освобожденной Судже.
Командир спецназа «Ахмат» заявлял, что осталось освободить пять населенных пунктов в регионе.