ТАСС: российские военные выбивают ВСУ у погранперехода в Курской области

Напомним, ранее украинская армия нанесла удар по освобожденной Судже. Командир спецназа «Ахмат» заявлял, что осталось освободить пять населенных пунктов в регионе.

Российские военные выбивают ВСУ у погранперехода «Суджа» в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовх структурах.

Напомним, ранее украинская армия нанесла удар по освобожденной Судже.

Командир спецназа «Ахмат» заявлял, что осталось освободить пять населенных пунктов в регионе.