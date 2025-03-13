Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов от ВСУ

По его словам, украинская армия строила всю оборонительную систему в российском регионе вокруг Суджи.

В Курской области осталось освободить пять приграничных населенных пунктов от ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

По его словам, украинская армия строила всю оборонительную систему в российском регионе вокруг Суджи.

Алаудинов добавил, что все населенные пункты вокруг Суджи освобождены и зачищены.