Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
12°
Птн, 14
15°
Сбт, 15
ЦБ USD 86.62 0.05 13/03
ЦБ EUR 93.97 0.31 13/03
Нал. USD 88.55 / 87.70 13/03 15:30
Нал. EUR 96.01 / 97.00 13/03 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
11 207
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
10 805
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
19 911
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
31 456
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов от ВСУ
По его словам, украинская армия строила всю оборонительную систему в российском регионе вокруг Суджи.

В Курской области осталось освободить пять приграничных населенных пунктов от ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

По его словам, украинская армия строила всю оборонительную систему в российском регионе вокруг Суджи.

Алаудинов добавил, что все населенные пункты вокруг Суджи освобождены и зачищены.