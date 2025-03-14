ВСУ нанесли удар по освобожденной Судже

Было атаковано здание краеведческого музея. Погибла женщина.

ВСУ нанесли удар по освобожденной Судже. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Хинштейн.

Было атаковано здание краеведческого музея. Погибла женщина.

Еще двое сотрудников ранены. Само историческое здание уничтожено.

Напомним, об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Ранее Путин сообщил, что В случае сложения оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение.