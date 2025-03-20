Представители России и США встретятся 24 марта в Эр-Рияде
В состав российской делегации войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Отмечается, что американская команда тоже определена."Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", — подчеркнул помощник президента России.
Представители России и США встретятся 24 марта в Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.
В состав российской делегации войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Отмечается, что американская команда тоже определена.
«Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», — подчеркнул помощник президента России.