В ГАИ рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на Северной окружной

ДТП произошло 23 марта, примерно в 15:50, на 3-м километре Северной окружной. По предварительной информации полиции, 20-летний рязанец на автомобиле «Лада Приора» не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение. В результате водитель легковушки и его пассажир — 19-летний житель Рязанского района пострадали. С полученными травмами их доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ГАИ рассказали о серьезном ДТП на Северной окружной. Соответствующая информация опубликована в соцсетях регионального ведомства.

ДТП произошло 23 марта, примерно в 15:50, на 3-м километре Северной окружной.

По предварительной информации полиции, 20-летний рязанец на автомобиле «Лада Приора» не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение.

В результате водитель легковушки и его пассажир — 19-летний житель Рязанского района пострадали. С полученными травмами их доставили в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее очевидцы публиковали кадры с места ДТП.