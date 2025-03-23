В ГАИ рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на Северной окружной
ДТП произошло 23 марта, примерно в 15:50, на 3-м километре Северной окружной. По предварительной информации полиции, 20-летний рязанец на автомобиле «Лада Приора» не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение. В результате водитель легковушки и его пассажир — 19-летний житель Рязанского района пострадали. С полученными травмами их доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ГАИ рассказали о серьезном ДТП на Северной окружной. Соответствующая информация опубликована в соцсетях регионального ведомства.
ДТП произошло 23 марта, примерно в 15:50, на 3-м километре Северной окружной.
По предварительной информации полиции, 20-летний рязанец на автомобиле «Лада Приора» не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение.
В результате водитель легковушки и его пассажир — 19-летний житель Рязанского района пострадали. С полученными травмами их доставили в медучреждение.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее очевидцы публиковали кадры с места ДТП.