На Северной окружной произошло серьезное ДТП
Отмечается, что автомобиль получил серьезные механические повреждения. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом 23 марта сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП произошло на Северной окружной. Судя по кадрам, легковушка врезалась в дорожное ограждение.
Отмечается, что автомобиль получил серьезные механические повреждения.
Других подробностей нет.
Официальная информация уточняется.
Позже в ГАИ рассказали о пострадавших в ДТП.