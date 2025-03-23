На Северной окружной произошло серьезное ДТП

Отмечается, что автомобиль получил серьезные механические повреждения. Официальная информация уточняется.

В Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом 23 марта сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, ДТП произошло на Северной окружной. Судя по кадрам, легковушка врезалась в дорожное ограждение.

Отмечается, что автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Других подробностей нет.

Официальная информация уточняется.

Позже в ГАИ рассказали о пострадавших в ДТП.