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«Вести-Рязань»: в Рязани впервые могут изъять многоэтажку из ведения УК
Речь шла о многоэтажном доме № 6 на Славянском проспекте. В Госжилинспекцию с жалобами на работу управляющей компании обратились жители. Специалисты выявили нарушения. В сюжете отметили, что УК уже дважды штрафовали судом на 100 тысяч рублей из-за невыполнения предписаний. Следующим шагом может стать отключение от управления. Начальник Госжилинспекции Татьяна Тарасюк рассказала, что все зависит от самих рязанцев. Если собственники не примут решение о смене управляющей компании, администрация будет обязана выполнить процедуру по назначению сначала временной УК, а потом по конкурсу постоянной. Напомним, в феврале в рязанских многоэтажках отключили лифты из-за долга управляющей компании. В числе адресов был дом на Славянском проспекте. После жалоб жильцов, на следующий день, лифты вновь запустили. Управляющая компания заявила, что сумма заявленного долга — некорректна. Они были намерены подавать иск о защите чести и достоинства.

В Рязани впервые могут изъять многоэтажку из ведения управляющей компании. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока» в четверг, 20 марта.

Речь шла о многоэтажном доме № 6 на Славянском проспекте. В Госжилинспекцию с жалобами на работу управляющей компании обратились жители. Специалисты выявили нарушения.

В сюжете отметили, что УК уже дважды штрафовали судом на 100 тысяч рублей из-за невыполнения предписаний. Следующим шагом может стать отключение от управления.

Начальник Госжилинспекции Татьяна Тарасюк рассказала, что все зависит от самих рязанцев. Если собственники не примут решение о смене управляющей компании, администрация будет обязана выполнить процедуру по назначению сначала временной УК, а потом по конкурсу постоянной.

Напомним, в феврале в рязанских многоэтажках отключили лифты из-за долга управляющей компании. В числе адресов был дом на Славянском проспекте.

После жалоб жильцов, на следующий день, лифты вновь запустили. Управляющая компания заявила, что сумма заявленного долга — некорректна. Они были намерены подавать иск о защите чести и достоинства.