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Лифты в рязанских домах, отключенные из-за долга УК, запустили
По словам собеседников, им прислали сообщение от представителя УК «Лидерфонд» о том, что по факту отключения лифтов провели совещание с обслуживающей технику организацией и госжилинспекцией.

Лифты в рязанских многоэтажках, которые отключили из-за долга управляющей компании, запустили. Об этом РЗН. Инфо рассказали жильцы в среду, 12 февраля.

По словам собеседников, им прислали сообщение от представителя УК «Лидерфонд» о том, что по факту отключения лифтов провели совещание с обслуживающей технику организацией и госжилинспекцией.

«Жилищная инспекция объяснила лифтовой организации „Роса“, что с их стороны — это самоуправство. Количество месяцев по долгу указано некорректно. ООО „Лидерфонд“ признает задолженность в размере 400 тысяч рублей. Мы только можем подать иск о защите чести и достоинства, и опровергнуть объявление», — написал представитель жильцам.

Напомним, 10 февраля в нескольких рязанских многоэтажках отключили лифты, жильцы стали заложниками «разборок между управляющей компанией и обслуживающей лифтовое оборудование „Роса“».

В подъездах висело объявление: «По состоянию на 31 января 2025 года у ООО «Лидерфонд» перед ООО «Региональное управление «Роса» имеется задолженность в размере 1 миллион 893 тысячи 949 рублей 12 копеек за выполнение работ и оказание услуг по техобслуживанию и ремонту лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов по договору».