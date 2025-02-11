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В рязанских многоэтажках отключили лифты из-за долга управляющей компании
Обслуживание приостановили до полного погашения задолженности УК.

В рязанских многоэтажках на Славянском проспекте, 6 и улице Шевченко, 30 отключили лифты из-за долга управляющей компании. Об этом РЗН. Инфо сообщили жители домов.

«По состоянию на 31 января 2025 года у ООО «Лидерфонд» перед ООО «Региональное управление «РОСА» имеется задолженность в размере 1 миллион 893 тысячи 949 рублей 12 копеек за выполнение работ и оказание услуг по техобслуживанию и ремонту лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов по договору», — написали в объявлении.

Его вывесили 10 февраля, тогда же отключили все лифты в доме. Обслуживание приостановили до полного погашения задолженности УК.

Рязанцы считают, что жильцы многоквартирных домов стали заложниками «разборок» между «Росой» и управляющей компанией.

«В доме на Шевченко 10 этажей и два подъезда. То есть десятки людей с детьми, пенсионеры будут вынуждены жить без лифтов», — отметил собеседник редакции.

Один из рязанцев в домовом чате написал, что связывался с представителем «Росы». По его информации, УК не платит по счетам уже 19 месяцев. Компания направляла множество предупреждений, но оплату так и не получила.

Согласно открытым данным, «Лидерфонд» управляет пятью многоквартирными домами по адресам: улицы Дзержинского, 69, Скоморошинская, 5, Чернышевского, 3, Шевченко, 30 и Славянский проспект, 6.

Как пишут рязанцы в домовых чатах, лифты не работают по всем адресам.

Жители написали обращение в администрацию через приложение «Решаем вместе», но им пока не ответили.