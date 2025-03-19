В Рязанской области учредили управление охраны окружающей среды
Министерство природопользования Рязанской области должно назначить руководителя учреждения до 1 сентября 2025 года. В деятельности управления будут задействованы 48 сотрудников. Согласно распоряжению, учреждение создали для реализации полномочий минприроды и сохранения охотничьих ресурсов. Новое управление будет финансироваться из областного бюджета.
В Рязанской области учредили управление охраны окружающей среды. Соответствующее распоряжение регионального правительства опубликовали «Рязанские ведомости».
Министерство природопользования Рязанской области должно назначить руководителя учреждения до 1 сентября 2025 года. В деятельности управления будут задействованы 48 сотрудников.
Согласно распоряжению, учреждение создали для реализации полномочий минприроды и сохранения охотничьих ресурсов.
Новое управление будет финансироваться из областного бюджета.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что человечество может прекратить существование, если не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды.