В Рязанской области учредили управление охраны окружающей среды

Министерство природопользования Рязанской области должно назначить руководителя учреждения до 1 сентября 2025 года. В деятельности управления будут задействованы 48 сотрудников. Согласно распоряжению, учреждение создали для реализации полномочий минприроды и сохранения охотничьих ресурсов. Новое управление будет финансироваться из областного бюджета.