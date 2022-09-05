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Путин заявил об угрозе существованию человечества

Владимир Путин во время форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке рассказал, что человечество может прекратить существование как часть природы. Об этом сообщил сайт Камчатского края.

Президент России отметил, что человечество может прекратить существование, если не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды.

«Мы очень часто слышим тревожные сигналы о том, что, если человечество не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды, то оно само — как часть природы — просто может прекратить существование. На самом деле, может быть, так оно и есть», — сказал глава государства.

Он отметил, что планета требует внимания и защиты со стороны человека.