В Рязани на организацию мероприятий в честь Дня Победы выделили 15 миллионов

Празднование проведут на площади Победы около МКЦ. Согласно документам, исполнитель разработает концепцию единого стиля мероприятий, подготовит дизайн-макеты и составит сценарий. Он должен предоставить костюмы для выступлений, напечатать тематические брошюры и установить необходимую технику: диодные экраны, акустические системы и микрофоны. Исполнитель обустроит сценическое пространство, которое одновременно будет вмещать 350 человек хора, 250 человек хореографии и 80 музыкантов. Сценарный план должен включать постановку под «Майский вальс», концерты сводного городского хора, духового и детского оркестра, выступление российского исполнителя. Отмечается, что в день праздника официальная группа горадминистрации во «ВКонтакте» запустит прямую трансляцию мероприятий. Генеральная репетиция состоится 8 мая и продлится не менее пяти часов. Заказчиком работ выступило МАУК «Лесопарк».

В Рязани на подготовку к проведению праздничных мероприятий в честь 80-летия Великой Победы выделили 15 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Празднование проведут на площади Победы около МКЦ.

Согласно документам, исполнитель разработает концепцию единого стиля мероприятий, подготовит дизайн-макеты и составит сценарий. Он должен предоставить костюмы для выступлений, напечатать тематические брошюры и установить необходимую технику: диодные экраны, акустические системы и микрофоны.

Исполнитель обустроит сценическое пространство, которое одновременно будет вмещать 350 человек хора, 250 человек хореографии и 80 музыкантов.

Сценарный план должен включать постановку под «Майский вальс», концерты сводного городского хора, духового и детского оркестра, выступление российского исполнителя.

Отмечается, что в день праздника официальная группа горадминистрации во «ВКонтакте» запустит прямую трансляцию мероприятий.

Генеральная репетиция состоится 8 мая и продлится не менее пяти часов.

Заказчиком работ выступило МАУК «Лесопарк».

Напомним, на подготовку к празднованию 80-летия Победы выделили 70 миллионов рублей. Также в Рязани устроят шествие с 300-метровой Георгиевской лентой.