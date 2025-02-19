В День Победы по Рязани устроят шествие с 300-метровой Георгиевской лентой

Оно пройдет на Первомайском проспекте.

По Первомайскому проспекту на праздновании Дня победы пройдет шествие с 300-метровой Георгиевской лентой. Об этом стало известно на заседании комитета гордумы по соцвопросам в среду, 19 февраля.

Начальник управления культуры администрации Надежда Майорова рассказала, что после шествия с Георгиевской лентой организуют возложение цветов и гирлянды Воинской славы к Вечному огню. На площади Победы устроят Фестиваль хоров.

По ее словам, на Лыбедском бульваре установят анимационные площадки с интерактивными программами, мастер-классами и музеями под открытым небом «Славим Победу». На улице Почтовой организуют выставку «Письма с фронта». На альбом, в который объединят экспонаты, подадут в конкурс президентских грантов, чтобы сделать его книгой, доступной для всех желающих. Перед Почтамтом рязанцы увидят «Литературно-музыкальное посвящение Победе». Праздничные гуляния пройдут и в других парках и скверах города.

Вечерняя часть праздничной программы на площади Победы начнется с традиционной встречи курсантов РВВДКУ, участников Парада в столице. После будет Всероссийская минута молчания и концерт.

Майорова также рассказала, что в Год защитника Отечества решено провести мероприятия в честь 80-летия Победы в школах и детсадах. Для этого каждому месяцу с января по май будет присвоена тематика. В январе это была «Рязань довоенная и военная в фотографиях и письмах рязанцев». Ученики и педагоги собрали материалы из личных архивов, чтобы объединить их в выставки.

Ранее стал известен бюджет на празднование Победы в Великой Отечественной войне.