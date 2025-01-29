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В Рязани выделили 70 млн рублей на подготовку к празднованию 80-летия Победы
Праздничное оформление города обойдется в 15 млн рублей.

В Рязани обсудили бюджет на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С соответствующим докладом на комитете гордумы по бюджету и налоговой политике в среду, 29 января, выступила Светлана Финогенова, начальник финансово-казначейского управления администрации.

Согласно сообщению Светланы Финогеновой, в преддверии 80-летия Победы в Рязани выделили 13 млн рублей на благоустройство Мемориального комплекса Скорбященского кладбища и 1,7 млн — на обслуживание памятника Советско-польскому братству по оружию.

Праздничное оформление Рязани обойдется в 15 млн рублей. По словам Финогеновой, украсят ЦПКиО, сквер им. Скобелева, бульвар Победы, парк им. Гагарина и другие городские пространства.

Всего в Рязани запланировано провести 18 юбилейных мероприятий, на которые выделили 20 млн рублей.

Также в городе проведут ямочный ремонт дорог за 22 млн рублей.

Согласно заключению Финогеновой, на подготовку к празднованию выделили более 70 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на создание и установку стелы «Город трудовой доблести» около вокзала «Рязань-2» потратят 198 млн рублей. Она станет символом подвига рязанцев в годы Великой Отечественной войны.