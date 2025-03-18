В Госдуме наградили бывшего военного, сбившего беспилотник из ружья

Вячеслав Володин вручил почетную грамоту за личный вклад в обеспечение безопасности российских граждан жителю Подмосковья Александру Юдаеву. «Человек совершил поступок — когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», — отметил председатель ГД. Мужчина заявил, что выполнил свой гражданский долг, защитив родину.

В Госдуме наградили бывшего военного, сбившего беспилотник из ружья. Об этом сообщается на сайте думы.

Вячеслав Володин вручил почетную грамоту за личный вклад в обеспечение безопасности российских граждан жителю Подмосковья Александру Юдаеву.

«Человек совершил поступок — когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», — отметил председатель ГД.

Мужчина заявил, что выполнил свой гражданский долг, защитив родину.

Напомним, во время налета украинских БПЛА 11 марта мужчина сбил один дрон из ружья.