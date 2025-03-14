В Ухоловском районе рыбак провалился под лед

Инцидент произошел 13 марта в селе Глинки. Мужчина провалился под лед во время рыбалки на водоеме.

В Ухоловском районе рыбак провалился под лед. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел 13 марта в селе Глинки. Мужчина провалился под лед во время рыбалки на водоеме.

По словам очевидцев, он смог самостоятельно выбраться на берег.

Мужчину госпитализировали. Он получил переохлаждение.

Напомним, в пятницу из рязанских водоемов извлекли тела троих утонувших мужчин. Еще одного мужчину удалось спасти.