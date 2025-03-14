Студентам предложили платить за возвращение в регионы

В финуниверситете при правительстве РФ считают, что введение запрета на поступление иногородних абитуриентов в вузы Москвы, Петербурга и Казани не поможет остановить отток молодых специалистов из других регионов.

Студентам предложили платить за возвращение в регионы. Об этом сообщает «Газета.ру».

В финуниверситете при правительстве РФ считают, что введение запрета на поступление иногородних абитуриентов в вузы Москвы, Петербурга и Казани не поможет остановить отток молодых специалистов из других регионов.

«Намного эффективнее ввести гранты за возвращение домой после учебы», — отметили в сообщении.

Напомним, за запрет выступила Валентина Матвиенко. Ее идею прокомментировали в РГУ имени Есенина.