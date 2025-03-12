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В РГУ отреагировали на идею Матвиенко о сокращении абитуриентов в столичных вузах
И.о. ректора РГУ имени Есенина Дмитрий Боков прокомментировал РЗН. Инфо заявления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о намерении сокращения приема абитуриентов из регионов в «столичные» вузы.

И.о. ректора РГУ имени Есенина Дмитрий Боков прокомментировал РЗН. Инфо заявления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о намерении сокращения приема абитуриентов из регионов в «столичные» вузы.

«Дискуссия не нова. Я против запретительных мер. Считаю, что необходимо создавать привлекательные условия для студентов, чтобы они поступали в рязанские вузы на приоритетные направления подготовки и работали в этих сферах. Но это не отменяет того, что со стороны федеральных властей направления подготовки, по которым обучают, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тоже должны регулироваться», — сказал Боков.

Ректор отметил, что одним из способов создания необходимых условий является регулирование стоимости обучения. Практика уже применяется, чтобы ограничить массовый наплыв абитуриентов. Это касается направлений подготовки, которые не являются приоритетными для экономики, но на которые граждане стремятся поступать в больших количествах.

По словам Дмитрия Бокова, Минобрнауки уже предпринимает шаги в этом направлении. В этом году, например, когда вуз объявляет максимальное количество внебюджетных мест для приема студентов, он не имеет права увеличивать их число.

«К примеру, если мы установили определенный лимит, то при большем количестве заявлений будет проводиться конкурс. Таким образом, бесконтрольный набор на внебюджетные места теперь несколько ограничен по сравнению с прежними временами», — отметил и.о. ректора РГУ.