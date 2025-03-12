В российских «столичных» вузах хотят сократить прием абитуриентов из регионов

Речь идет об учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

В российских «столичных» вузах хотят сократить прием абитуриентов из регионов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

По ее словам, учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Казани принимают студентов со всей страны, увеличивая количество платных мест. В связи с этим образуется большое количество невостребованных на рынке труда специалистов.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в высшие учебные заведения набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — заявила Матвиенко.