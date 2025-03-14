Стало известно, когда в ТЦ «Виктория плаза» заработает новый супермаркет

Супермаркет «Перекресток» откроется в ТЦ «Виктория плаза» в апреле.

Супермаркет «Перекресток» откроется в ТЦ «Виктория плаза» в апреле. Об этом РЗН. Инфо сообщили работники торгового центра.

В цокольном этаже на месте закрывшегося SPARa появились рекламные баннеры нового супермаркета федеральной торговой сети.

Напомним, продуктовый магазин закрылся в ТЦ «Виктория плаза» в феврале.

Ранее работников SPARa обещали не увольнять и оставить на рабочих местах.