Стало известно, когда в ТЦ «Виктория плаза» заработает новый супермаркет
Супермаркет «Перекресток» откроется в ТЦ «Виктория плаза» в апреле.
Супермаркет «Перекресток» откроется в ТЦ «Виктория плаза» в апреле. Об этом РЗН. Инфо сообщили работники торгового центра.
В цокольном этаже на месте закрывшегося SPARa появились рекламные баннеры нового супермаркета федеральной торговой сети.
Напомним, продуктовый магазин закрылся в ТЦ «Виктория плаза» в феврале.
Ранее работников SPARa обещали не увольнять и оставить на рабочих местах.