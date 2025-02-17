Полки рязанского супермаркета «SPAR» опустели

По данным сотрудников, 16 февраля — последний рабочий день.

Полки рязанского супермаркета «SPAR» опустели. Снимки опубликовало издание «КП-Рязань».

Отмечается, что супермаркет, расположенный в ТРЦ «Виктория Плаза», продолжает работать, однако большинство прилавков и стеллажей уже опустели.

По данным сотрудников, 16 февраля — последний рабочий день, потом торговые площади займет другой супермаркет федеральной сети.

Ранее появилась информация о закрытии магазина.