Экс-директор РИАМЗа Виталий Попов получил новую должность в Москве

С 26 февраля Виталий Попов работает заместителем директора по общим вопросам и развитию Музея космонавтики в Москве (у ВДНХ).

Экс-директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Виталий Попов устроился на новую работу в Москве. Об этом он в четверг, 13 марта, сообщил РИА «МедиаРязань».

С 26 февраля Виталий Попов работает заместителем директора по общим вопросам и развитию Музея космонавтики в Москве (у ВДНХ).

Он отметил, что новые обязанности «очень интересные». Также Виталий Попов с благодарностью вспоминает РИАМЗ и Рязань.

«Естественно, для меня это самый дорогой и самый близкий мой город и таким останется навсегда, я не теряю никаких связей.

Сейчас работа в Москве очень насыщенная, как и само направление ведущего космического музея не только страны, но и мира. Это замечательный, очень современный музей, и развивать такой музей большая ответственность и серьезный для меня вызов. Так что я с удовольствием продолжаю свою работу и очень рад, что проекты в Рязани продолжаются, что мы движемся дальше», — заявил он.

Напомним, 11 января стало известно, что Виталий Попов покинул должность директора музея. Позже выяснилось, что на место назначена Инесса Фельдман. Ранее она была руководителем департамента культуры и туризма Вологодской области.

14 января Фельдман возглавила РИАМЗ.

Фото: скриншот из выпуска ТКР