Во Владимирской области из-за атаки БПЛА эвакуировали жителей одного поселка

Эвакуацию населения провели в поселке Барсово Владимирской области. По словам властей, людям оказана вся необходимая помощь.

Во Владимирской области из-за атаки БПЛА эвакуировали жителей одного поселка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Эвакуацию населения провели в поселке Барсово Владимирской области. По словам властей, людям оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что за ночь над регионами РФ сбили 337 украинских БПЛА. В Подмосковье из-за атаки погиб человек.