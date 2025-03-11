Во Владимирской области из-за атаки БПЛА эвакуировали жителей одного поселка
Эвакуацию населения провели в поселке Барсово Владимирской области. По словам властей, людям оказана вся необходимая помощь.
Во Владимирской области из-за атаки БПЛА эвакуировали жителей одного поселка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Эвакуацию населения провели в поселке Барсово Владимирской области. По словам властей, людям оказана вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что за ночь над регионами РФ сбили 337 украинских БПЛА. В Подмосковье из-за атаки погиб человек.