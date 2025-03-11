Рязанцев оповестили об атаке БПЛА

Уведомление об атаке пришло рано утром во вторник, 11 марта.

Рязанцев в приложении «МЧС России» оповестили об атаке БПЛА. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Уведомление об атаке пришло рано утром во вторник, 11 марта.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязани! Не подходите к окнам. Служба вызова оперативных служб по номеру 112», — говорилось в сообщении РСЧС.

Напомним, над Рязанской областью уничтожили 22 украинских беспилотника. Всего за ночь над российскими регионами сбили 337 дронов.

Ранее сообщалось, что рязанцев начнут оповещать о ЧП через приложение МЧС.