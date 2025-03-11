В результате падения обломков БПЛА в Раменском повреждены минимум семь квартир

В течение ночи вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

В результате падения обломков БПЛА в Раменском повреждены минимум семь квартир, из них эвакуированы 12 человек, сообщил губернатор московской области Воробьев.

В течение ночи вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников, рассказал губернатор.

Мэр Москвы Собянин сообщил, что Минобороны сбили 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву.