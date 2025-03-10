Мэрия: торжественное открытие рязанской гимназии № 2 состоится 1 апреля

Отмечается, что в здании завершены реставрационные работы и работы по благоустройству территории.

Торжественное открытие рязанской гимназии № 2 состоится 1 апреля, после выхода учащихся с весенних каникул. Об этом сообщили в управлении образования и молодежной политики администрации города.

Отмечается, что в здании завершены реставрационные работы и работы по благоустройству территории.

В настоящее время осуществляется переезд.

Напомним, глава региона Павел Малков говорил, что гимназия начнет работу после школьных каникул в апреле.

Кроме того, в Министерстве культуры России объяснили РЗН. инфо, почему реконструкция образовательного учреждения длилась пять лет.