В селе Рыбновского района ввели карантин по бешенству

В селе Алешня Рыбновского района зафиксировали случай заболевания бешенством у кошки, из-за чего ввели карантин.

В селе Алешня Рыбновского района зафиксировали случай заболевания бешенством у кошки, из-за чего ввели карантин. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Местным жителям на период действия карантина запрещена торговля собаками и кошками. Также нельзя вывозить животных за пределы угрожаемой зоны.

Ранее в деревне Баграмово Рыбновского района зафиксировали случай заболевания бешенством у собаки, из-за чего ввели карантин.