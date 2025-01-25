В Рыбновском районе ввели карантин по бешенству

В деревне Баграмово Рыбновского района зафиксировали случай заболевания бешенством у собаки

В деревне Баграмово Рыбновского района зафиксировали случай заболевания бешенством у собаки, из-за чего в Рыбновском районе ввели карантин. Об этом 25 января сообщает ИД «Пресса».

Местным жителям на период действия карантина запрещено торговать собаками и кошками, вывозить животных за пределы угрожаемой зоны.

Помимо этого, для ликвидации заболевания проходит профилактический подворный обход и вакцинация животных, которые не были привиты от бешенства.