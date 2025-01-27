Около театра драмы в Рязани установят охранные зоны

Согласно документу, в пределах охранной зоны запрещено организовывать новые площади и улицы, загрязнять почву и подземные воды, устанавливать вышки мобильной связи и размещать нестационарные торговые павильоны, а также применять технологии, которые навредят театру драмы.

В Рязани установят зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Драматический театр» и утвердят градостроительные регламенты в пределах территории. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства региона.

Согласно документу, в пределах охранной зоны запрещено организовывать новые площади и улицы, загрязнять почву и подземные воды, устанавливать вышки мобильной связи и размещать нестационарные торговые павильоны, а также применять технологии, которые навредят театру драмы.

Допускаются изменения в рамках благоустройства территории и восстановительных работ. При проведении капитального ремонта цвет фасада театра должен окрашиваться в пастельные оттенки.

В пределах зоны охраны объекта культурного наследия разрешено устанавливать указатели для туристов.

Проект разработало ООО «Асгард».