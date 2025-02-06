В Дубровичах ликвидировали сельское поселение

Сельские поселения Рязанского района объединили и преобразовали в муниципальный округ.

Сельское поселение в Дубровичах ликвидировали. Соответствующее решение совета депутатов опубликовали на сайте администрации Рязанского района.

Согласно документу, сельские поселения Рязанского района объединили и преобразовали в муниципальный округ. При этом административным центром считается Соколовка.

Также совет депутатов отметил, что преобразование не повлияет на изменение границ соседних муниципальных образований.

Решение вступило в силу со дня его принятия — 1 февраля 2025 года.

Напомним, в Рязани житель Тюшевского сельского поселения организовал одиночный пикет против ликвидации сельских поселений. Ранее на пикет у здания регионального правительства выходил житель Заокского сельского поселения.