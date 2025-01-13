Рязанец вышел на одиночный пикет против ликвидации сельских поселений

Житель села Заокское обратился к правительству Рязанской области.

Рязанец вышел на одиночный пикет против ликвидации сельских поселений. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".

Житель села Заокское Дмитрий Панкин обратился к правительству Рязанской области.

«Ранее все депутаты Заокского сельского поселения в полном составе (единственный случай на всю область!) проголосовали против ликвидации сельского поселения», — говорится в посте.