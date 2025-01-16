В Рязани снова организовали одиночный пикет против ликвидации сельских поселений
Пикет прошел в пятницу, 16 января, возле здания правительства на улице Ленина. На него вышел житель Тюшевского сельского поселения Рязанского района Денис Герасимов.
В Рязани снова организовали одиночный пикет против ликвидации сельских поселений. Об этом сообщает «ВидСбоку».
Пикет прошел в пятницу, 16 января, возле здания правительства на улице Ленина. На него вышел житель Тюшевского сельского поселения Рязанского района Денис Герасимов.
Напомним, серию одиночных пикетов в Рязани начал Житель села Заокское Дмитрий Панкин. Накануне ее продолжил житель Полян Валерий Семиков.