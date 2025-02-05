Рязанский радиоуниверситет прокомментировал информацию о слиянии вуза с МИРЭА. Сообщение опубликовано в группе РГРТУ ВКонтакте.
Представители учебного учреждения попросили «эту глупую панику прекратить» и объяснили, что регулятором реорганизации выступает учредитель вуза -Минобрнауки России.
«Смеем заверить, что в настоящее время вопрос реорганизации с руководством РГРТУ учредителем не рассматривается», — заявили представители РГРТУ.
Также уточняется, что РТУ МИРЭА ранее оказывал поддержку радиоуниверситету. Институты провели диалог для обсуждения инициативы интеграции и обмена мнениями.
«Конкретные рамки предложения в настоящее время не сформированы, обсуждение возможных вариантов сотрудничества продолжится», — добавили в РГРТУ.
Напомним, ранее в Рязани организовали сбор подписей против объединения РГРТУ и МИРЭА.
Фото: группа РГРТУ ВКонтакте.