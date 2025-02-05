Рязанский радиоуниверситет прокомментировал информацию о слиянии вуза с МИРЭА

По словам представителей учебного учреждения, вопрос реорганизации с руководством РГРТУ учредителем не рассматривается.

Рязанский радиоуниверситет прокомментировал информацию о слиянии вуза с МИРЭА. Сообщение опубликовано в группе РГРТУ ВКонтакте.

Представители учебного учреждения попросили «эту глупую панику прекратить» и объяснили, что регулятором реорганизации выступает учредитель вуза -Минобрнауки России.

«Смеем заверить, что в настоящее время вопрос реорганизации с руководством РГРТУ учредителем не рассматривается», — заявили представители РГРТУ.

Также уточняется, что РТУ МИРЭА ранее оказывал поддержку радиоуниверситету. Институты провели диалог для обсуждения инициативы интеграции и обмена мнениями.

«Конкретные рамки предложения в настоящее время не сформированы, обсуждение возможных вариантов сотрудничества продолжится», — добавили в РГРТУ.

Напомним, ранее в Рязани организовали сбор подписей против объединения РГРТУ и МИРЭА.

Фото: группа РГРТУ ВКонтакте.