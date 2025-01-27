В Рязани организовали сбор подписей против объединения РГРТУ и МИРЭА

По мнению авторов документа, заявления руководителя рязанского вуза о сложном финансовом положении учебного учреждения не имеют оснований.

В Рязани организовали сбор подписей против объединения РГРТУ и МИРЭА. Об этом в редакцию РЗН. Инфо сообщили читатели.

«В настоящее время по инициативе ректора РТУ МИРЭА и нового и.о. ректора РГРТУ, который до назначения был директором колледжа при МИРЭА, под надуманным предлогом неэффективности стремятся превратить отдельно стоящий сильный региональный технический университет в провинциальный филиал московского вуза с захватом его достижений и финансов, без которых МИРЭА не отчитается по полученным средствам федеральных проектов», — утверждают авторы документа.

По их мнению, заявления руководителя рязанского вуза о сложном финансовом положении учебного учреждения не имеют оснований.

«Учитывая критическую важность университета для Рязанской области и других регионов Российской Федерации необходимо сохранение и развития университета как самостоятельного хозяйствующего субъекта и его коллектива и не допустить создания из ФГБОУ ВО „РГРТУ“ филиала или подразделения другого вуза», — заключили составители петиций.

Фото: группа РГРТУ ВКонтакте.