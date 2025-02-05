Николая Любимова оставили под стражей
Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил Николая Любимова в СИЗО.
Экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова Московский городской суд оставил под стражей. Об этом сообщила «Своя колокольня» в среду, 5 февраля.
Как указано в публикации, Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил Николая Любимова в СИЗО.
Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Все новости о его задержании можно прочитать в нашем сюжете.