Николая Любимова оставили под стражей

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил Николая Любимова в СИЗО.

Экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова Московский городской суд оставил под стражей. Об этом сообщила «Своя колокольня» в среду, 5 февраля.

Как указано в публикации, Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил Николая Любимова в СИЗО.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Все новости о его задержании можно прочитать в нашем сюжете.