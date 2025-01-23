В Мосгорсуд поступила апелляция экс-губернатора Рязанской области Любимова

Заседание состоится 5 февраля 2025 года. Слушание будет открытым.

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующая информация появилась в картотеке дела.

Заседание состоится 5 февраля 2025 года. Слушание будет открытым.

Напомним, 16 декабря 2024 год стало известно, что защита экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова обжаловала его арест.

Ранее сообщалось, что сумма взяток, полученных Любимовым, составляет 250 миллионов рублей.

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