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На ремонт учреждений культуры Рязанской области выделили 168 миллионов рублей
Капитальный ремонт проведут в Доме культуры Сасовского района и Дворце культуры Александро-Невского района.

Капитальный ремонт проведут в Доме культуры Сасовского района и Дворце культуры Александро-Невского района. Соответствующие тендеры разместили на госзакупках.

На Сасовский дом культуры выделили 122 миллиона рублей. Согласно документам, подрядчик отремонтирует фасад, кровлю и проведет внутреннюю отделку помещений. Также демонтирует старые элементы конструкций, инженерных коммуникаций и установит новые.

Ремонт закончат до 1 ноября 2025 года.

Работы во Дворце культуры Александро-Невского района выполнят за 46 миллионов рублей. Подрядчик должен отремонтировать кровлю, фасад, входные группы, отмостку и цоколь. Также выполнят работы внутри ДК.

Срок выполнения ремонта — до 30 мая 2026 года.

Напомним, ранее выделили 11,9 миллионов на выполнение проектно-изыскательных работ по сохранению Дома купца Постникова в Сасове.