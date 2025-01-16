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На работы по сохранению Дома купца Постникова в Сасове выделили 11,9 миллиона
Подрядчик должен разработать проектную документацию, содержащую информацию о научных исследованиях, организации реставрации, особенностях территории и архитектурных решениях.

На выполнение проектно-изыскательных работ по сохранению Дома купца Постникова в Сасове выделили 11 миллионов 982 тысячи 500 рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дом купца Сергея Постникова является объектом культурного наследия регионального значения. Здание построили в 1903 году, его общая площадь составляет 463,3 м².

Согласно тендеру, подрядчик должен разработать проектную документацию, содержащую информацию о научных исследованиях, организации реставрации, особенностях территории и архитектурных решениях.

Также подрядчику необходимо предусмотреть доступ инвалидов и малоподвижного населения в Дом купца Постникова.

Работы закончат до 5 декабря 2025 года. Средства на их выполнение выделены из областного бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что Рязанская область попала в программу льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия. Для ее реализации выделили 300 млрд рублей внебюджетных средств.