«Союзмультфильм» и «Смешарики» подали в суд на рязанских предпринимателей

ООО «Смешарики» и ООО «Мармелад Медиа» подали заявление в суд на рязанское ИП о взыскании компенсации в размере 30 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и авторских прав на рисунки Ежика и Нюши.

«Союзмультфильм» и «Смешарики» подали иски в Арбитражный суд Рязанской области за нарушение авторских прав. Соответствующая информация появилась в картотеке дел.

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» потребовали с рязанской «Лаборатории счастья» компенсацию за нарушение прав на товарный знак и авторских прав на изображение Карлсона. Через суд истцы запросили 40 тысяч рублей.

«Лаборатория счастья» занимается продажей подарочной продукции.

ООО «Смешарики» и ООО «Мармелад Медиа» подали заявление в суд на рязанское ИП о взыскании компенсации в размере 30 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и авторских прав на рисунки Ежика и Нюши. Индивидуальный предприниматель занимается розничной торговлей галантерейными изделиями в специализированных магазинах.

Напомним, ранее Арбитражный суд оштрафовал рязанские ИП на 140 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Предприниматели продавали футболки с изображением персонажей «Союзмультфильма».

Кадр из мультфильма «Смешарики»