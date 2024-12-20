Суд оштрафовал рязанца за продажу футболки с Волком из «Жил-был пес»

Футболка с изображением волка стоила 280 рублей. Ее постановили уничтожить.

Суд оштрафовал трех рязанских предпринимателей за нарушение авторских прав на персонажей «Союзмультфильма». Согласно картотеке Арбитражных дел, общая сумма штрафов — 140 тысяч 545 рублей.

Как указано в документах, футболка с изображением волка стоила 280 рублей. За ее продажу, как контрафактного товара, бизнесмену присудили 49 тысяч 598 рублей в пользу АО «Киностудии Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Футболку постановили уничтожить.

Также суд вынес решения по делам с изображением «Чебурашки». Предпринимателю, которая продала рисунок с изображением персонажа присудили выплатить компенсацию в общей сложности 65 тысяч 605 рублей. Другого бизнесмена оштрафовали на 25 тысяч 342 рубля. Что именно продавал рязанец — неизвестно.

Напомним, недавно суд снова оштрафовал рязанского предпринимателя за продажу мягкой игрушки, изображающей Чебурашку.

Фото — кадр из мультфильма «Жил-был пес».