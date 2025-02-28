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В Рязани началось заседание по избранию меры пресечения Никитину
В начале заседания следователь, ссылаясь на тайну предварительного расследования, попросил судью сделать заседание закрытым. Прокурор и адвокат Никитина поддержали ходатайство и представители СМИ покинули зал.

В Рязани начали избирать меру пресечения экс-зампреду правительства Артему Никитину. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

В начале заседания следователь, ссылаясь на тайну предварительного расследования, попросил судью сделать заседание закрытым. Прокурор и адвокат Никитина поддержали ходатайство и представители СМИ покинули зал.

Напомним, с 26 февраля Никитин покинул должность по собственному желанию.

Позже стало известно, что чиновника задержали за получение взятки в особо крупном размере. По информации рязанского СК, подозреваемый потребовал от ИП вознаграждение за помощь в заключении договоров с курируемыми организациями. В общей сложности Артем Никитин получил более 17 миллионов рублей.

По одной из версий, показания на Артема Никитина дал бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, который сейчас находится в СИЗО по делу о взятках суммой 250 миллионов рублей.

Глава региона Павел Малков прокомментировал задержание Артема Никитина.

«Правительство Рязанской области окажет все возможное содействие следствию. Уверен, правоохранительные органы разберутся в ситуации», — рассказал Малков.