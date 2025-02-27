Малков отреагировал на задержание своего бывшего заместителя Артема Никитина

Губернатор региона отметил, что он в курсе задержания Никитина, но не знает деталей.

Малков отреагировал на задержание своего бывшего заместителя Артема Никитина. Комментарий он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор региона отметил, что он в курсе задержания Никитина, но не знает деталей.

«Правительство Рязанской области окажет все возможное содействие следствию. Уверен, правоохранительные органы разберутся в ситуации», — заключил он.

Напомним, Никитин покинул должность зампреда правительства с 16 февраля. Позже стало известно о его задержании по подозрении в получении крупной взятки. Предварительно, показания на него дал бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов.