Стало известно, кто мог дать показания на Артема Никитина

По одной из версий, показания на Никитина дал бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в получении взятки.

Стало известно, кто мог дать показания на бывшего зампреда рязанского правительства Артема Никитина. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил Mash.

По одной из версий, показания на Артема Никитина дал бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в получении взятки.

Напомним, в четверг, 27 февраля, стало известно, что Артем Никитин покинул должность зампреда регионального правительства по собственному желанию. Позже стало известно, что его заподозрили в получении взятки более 17 млн рублей.