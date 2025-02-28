Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина

Он будет содержаться под стражей до 26 апреля 2025 года включительно.

Бывшего зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина поместили в СИЗО. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

Ходатайство следствия судья удовлетворила. Никитин будет содержаться в СИЗО до 26 апреля 2025 года включительно.

Постановление может быть обжаловано.

Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия.

Артема Никитина задержали за получение взятки в особо крупном размере. В общей сложности Артем Никитин получил более 17 миллионов рублей.

По одной из версий, показания на Артема Никитина дал бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, который сейчас находится в СИЗО по делу о взятках общей суммой 250 миллионов рублей.