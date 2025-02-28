Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина
Он будет содержаться под стражей до 26 апреля 2025 года включительно.
Бывшего зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина поместили в СИЗО. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.
Ходатайство следствия судья удовлетворила. Никитин будет содержаться в СИЗО до 26 апреля 2025 года включительно.
Постановление может быть обжаловано.
Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия.
Артема Никитина задержали за получение взятки в особо крупном размере. В общей сложности Артем Никитин получил более 17 миллионов рублей.
По одной из версий, показания на Артема Никитина дал бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, который сейчас находится в СИЗО по делу о взятках общей суммой 250 миллионов рублей.