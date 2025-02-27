В России перенесли запуск автоматической рассылки об отсутствии ОСАГО

Причиной такого решения стали разногласия между Минцифры и МВД.

В России перенесли запуск автоматической рассылки об отсутствии ОСАГО. Об этом сообщает «Газета.ру».

Запуск функции перенесли до лета. Причиной такого решения стали разногласия между Минцифры и МВД. Первое ведомство требует доработки системы и дополнительного финансирования, а МВД настаивает на обратной связи для водителей, чтобы можно было оспорить ошибочное уведомление.

Ранее в России отложили эксперимент по проверке ОСАГО через дорожные камеры. Сообщалось, что, несмотря на перенос эксперимента, уведомления об отсутствии страховки будут приходить на «Госуслуги».